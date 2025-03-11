Пожар на парковке торгового комплекса начался в Домодедове после атаки БПЛА

Хрусталева сообщила о пожаре на парковке «Мираторга после атаки БПЛА

На парковке торгового комплекса «Мираторг» в Домодедове произошло возгорание после массированной атаки БПЛА на Московскую область. Об этом в Telegram-канале сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«Произошло возгорание на парковке „Мираторга“. На месте работают спасатели», — написала она.

По ее словам, спасателей направили во всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания.

Хрусталева призвала жителей округа при звуках сбитий БПЛА отойти от окон и не снимать работу систем противовоздушной обороны на видео. Она напомнила, что корпусные фрагменты сбитых дронов могут быть оборудованы таймер-детонаторами и содержать взрывчатку.

Ранее глава округа сообщала о приостановлении движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово, как в сторону области, так и в сторону Москвы. Кроме того, временно самолеты не принимает и не отправляет аэропорт Домодедово.

Утром во вторник стало известно об уничтожении 65 беспилотников над Москвой и Московской областью.