Пожар на НПЗ в Афипском потушили после атаки беспилотников
Пожар на НПЗ в поселке Афипском потушили после атаки беспилотников утром 7 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края.
«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности», — уточнили там.
Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали возгорание на площади 250 квадратных метров. В 07:38 открытое горение удалось ликвидировать, а уже в 08:21 пожар полностью потушили.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об одном пострадавшем при налете беспилотников: мужчина получил травмы в Славянске-на-Кубани.
