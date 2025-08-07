Пожар на НПЗ в Афипском потушили после атаки беспилотников

Пожар на НПЗ в поселке Афипском потушили после атаки беспилотников утром 7 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперштаба Краснодарского края.

«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности», — уточнили там.

Прибывшие на место происшествия спасатели локализовали возгорание на площади 250 квадратных метров. В 07:38 открытое горение удалось ликвидировать, а уже в 08:21 пожар полностью потушили.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об одном пострадавшем при налете беспилотников: мужчина получил травмы в Славянске-на-Кубани.