Пожар на НПЗ под Краснодаром потушили

Оперштаб Краснодарского края: пожар на НПЗ на станции Новоминской потушили

Экстренные службы полностью ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе на станции Новоминской в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.

Пожар на объекте в Каневском районе локализовали в 03:52, в 06:06 потушили открытое горение, а в 6:51 возгорание полностью ликвидировали.

Всего в работах задействовали 13 единиц техники и 39 человек. В оперштабе подчеркнули, что причиной пожара стала атака беспилотников. Информация о пострадавших не поступала.

Минобороны России утром 28 февраля рапортовало об уничтожении четырех БПЛА над Краснодарским краем. Всего средства ПВО сбили 40 дронов над регионами страны, больше всего над Крымом – 40.

Ранее пожар вспыхнул на территории НПЗ в Ухте после атаки беспилотников.