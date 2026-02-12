НПЗ загорелся в Ухте после атаки беспилотников
Пожар вспыхнул на территории НПЗ в Ухте после атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.
«На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул он.
Отдельно губернатор обратил внимание. что в регионе принимаются все необходимые меры безопасности: службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.
«Руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан и предотвращения возможных рисков», — добавил Гольдштейн.
Ранее в Росавиации предупредили об ограничении полетов в аэропорту Ухты.