НПЗ загорелся в Ухте после атаки беспилотников

Пожар вспыхнул на территории НПЗ в Ухте после атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

«На территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте зафиксировано возгорание. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул он.

Отдельно губернатор обратил внимание. что в регионе принимаются все необходимые меры безопасности: службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме.

«Руководство предприятий и организаций принимает необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан и предотвращения возможных рисков», — добавил Гольдштейн.

Ранее в Росавиации предупредили об ограничении полетов в аэропорту Ухты.