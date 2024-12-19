Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов ликвидировали

Экстренные службы ликвидировали возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов после прилета беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Пожар на НЗНП ликвидировали по состоянию на 06:45», — написал он.

В ночь на 19 декабря Слюсарь сообщал об атаке беспилотников на нефтебазу в Новошахтинске. По его словам, на место оперативно выехали аварийно-спасательные подразделения.

Пресс-служба Минобороны отмечала, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 84 украинских беспилотника, в том числе 36 над территорией Ростовской области.

Днем ранее жилой дом загорелся в Ростовской области после падения фрагмента украинской ракеты. По предварительным данным, жители хутора Малая Каменка в результате падения обломков никак не пострадали.