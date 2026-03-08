Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Армавире локализовали

Пожар на нефтебазе в Армавире локализован. Огонь охватил 700 квадратных метров, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Ранее стало известно, что на территории нефтебазы в Армавире произошел пожар из-за атаки беспилотника. Предварительно, пострадавших нет.

«Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали на площади 700 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

В тушении пожара задействовали 120 человек и 38 единиц техники, включая силы МЧС России.

В ночь на 8 марта угрозу атаки БПЛА объявляли в Краснодаре и Абинском районе Краснодарского края.

За ночь над регионами России сбили 72 украинских беспилотника. Больше всего аппаратов уничтожили под Астраханью и в Крыму. Военные перехватили восемь дронов над Краснодарским краем.