Пожар на мусорном полигоне начался в Ростовской области
«Это Ростов новости»: в Ростовской области загорелся мусорный полигон
Мусорный полигон загорелся в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов новости».
«Мусорный полигон опять горит близ Платовского. Есть угроза распространения на частный сектор Ростсельмашевца-2», — написали журналисты.
Местные жители пожаловались на запах гари.
Ранее похожая ситуация случилась в Новороссийске. Там загорелся мусорный полигон. Как рассказал мэр города Андрей Кравченко, для тушения пламени привезли шесть водовозок, которыми заправляют пожарную технику. К ликвидации огня привлекли 47 человек и 25 специальных машин.
Через два дня после этого местные жители рассказали 360.ru, что город буквально утопает в отходах. Мусор перестали вывозить после пожара на полигоне. Контейнеры были переполнены, ситуация усугубляла сильная жара.