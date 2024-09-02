Пожар на мусорном полигоне начался в Ростовской области

Мусорный полигон загорелся в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Это Ростов новости» .

«Мусорный полигон опять горит близ Платовского. Есть угроза распространения на частный сектор Ростсельмашевца-2», — написали журналисты.

Местные жители пожаловались на запах гари.

Ранее похожая ситуация случилась в Новороссийске. Там загорелся мусорный полигон. Как рассказал мэр города Андрей Кравченко, для тушения пламени привезли шесть водовозок, которыми заправляют пожарную технику. К ликвидации огня привлекли 47 человек и 25 специальных машин.

Через два дня после этого местные жители рассказали 360.ru, что город буквально утопает в отходах. Мусор перестали вывозить после пожара на полигоне. Контейнеры были переполнены, ситуация усугубляла сильная жара.