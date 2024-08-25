«Ситуация критичная». Новороссийск погряз в отходах из-за пожара на полигоне

В Новороссийске перестали вывозить отходы из-за пожара на мусорном полигоне

Фото: Телеканал «360»

Новороссийск утопает в отходах. Местные жители рассказали 360.ru, что мусор не вывозят уже несколько дней.

По словам очевидцев, проблемы с отходами начались после пожара на полигоне. Региональный оператор «ЭкоЮг» перестал вывозить с территории города мусор.

«Мусор копится, ситуация критичная. В Новороссийске жара выше +30 градусов, а сейчас еще и ветер разносит мусор по округе. Вонь, антисанитария», — пожаловалась горожанка.

Мусорные контейнеры переполнены, горожане вынуждены складывать отходы в кучи вокруг. Ветер, который сейчас в Новороссийске достигает штормовых значений, разносит отходы по детским площадкам, зонам озеленения и тротуарам. Крысы дополняют картину «мусорного апокалипсиса».

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Региональный оператор «ЭкоЮг» в своем Telegram-канале написал, что связи с возгоранием на мусорном полигоне «Терра-Н» прием отходов ТКО и КГМ временно остановили в полном объеме. В компании также указали, что «могут происходить сбои в графике вывоза мусора». Администрация пообещала найти «альтернативные решения».

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