Появились новые кадры горящего мусорного полигона в Новороссийске

Глава Новороссийска Кравченко: мусорный полигон горит на 2000 «квадратах»

Telegram-канал главы Новороссийска Андрей Кравченко
Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрей Кравченко

Мусорный полигон в Новороссийске горит на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале и показал новые фото с места происшествия.

«На данный момент угрозы распространения огня нет. <…> Дополнительно пригнали шесть водовозок, которые заправляют пожарные машины», — уточнил он.

Возгорание тушат 47 человек, 25 единиц техники и пять мотопомп. Пока основные работы идут на вершине свалки, спасатели отсыпают грунт и занимаются проливом.

«Причина пожара будет установлена после тушения», — добавил Кравченко.

Возгорание началось ранним утром 23 августа, сообщил RT. Прием мусора временно приостановили. Мэр лично прибыл на место ЧП.

Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко
Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

В прошлый раз крупный пожар вспыхнул на мусорном полигоне рядом с Новороссийском в начале июня. Тогда на месте происшествия работали 60 человек, тушение огня осложнялось сменой направления ветра.

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