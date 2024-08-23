Появились новые кадры горящего мусорного полигона в Новороссийске

Мусорный полигон в Новороссийске горит на площади две тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале и показал новые фото с места происшествия.

«На данный момент угрозы распространения огня нет. <…> Дополнительно пригнали шесть водовозок, которые заправляют пожарные машины», — уточнил он.

Возгорание тушат 47 человек, 25 единиц техники и пять мотопомп. Пока основные работы идут на вершине свалки, спасатели отсыпают грунт и занимаются проливом.

«Причина пожара будет установлена после тушения», — добавил Кравченко.

Возгорание началось ранним утром 23 августа, сообщил RT. Прием мусора временно приостановили. Мэр лично прибыл на место ЧП.