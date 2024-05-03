В Москве ликвидировали открытое горение на мебельном заводе | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 01:31 В Москве ликвидировали открытое горение на мебельном заводе Пожарные ликвидировали открытое горение на улице Буракова в Москве

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Спасатели ликвидировали открытое горение на мебельном заводе на востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России. В распоряжении 360.ru появилось видео работы авиации, которую привлекли к тушению огня.

На кадрах видно, как над горящим зданием навис вертолет, сбрасывающий огромные массы воды на объект. Всего три вертолета сбросили 235 тонн воды. Помимо этого, в ликвидации пламени участвовал пожарный поезд.

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О пожаре на мебельном заводе на улице Буракова стало известно вечером 2 мая. Пламя охватило цеха по изготовлению искусственного камня. Возгоранию присвоили второй ранг. Информации о пострадавших пока не поступило.