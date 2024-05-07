Пожар охватил 5 тыс. «квадратов» в старинном усадебном комплексе под Рязанью | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 08:22 Пожар охватил 5 тыс. «квадратов» в старинном усадебном комплексе под Рязанью МЧС: пожар произошел в комплексе «Дом Баташева» в Рязанской области

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Крупный пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории промышленно-усадебного комплекса «Дом Баташева» в поселке городского типа Гусь-Железный Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло на Ленинской улице, 2А, загорелось двухэтажное здание. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.

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К 07:03 открытое горение ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают более 25 пожарных, задействовано девять единиц техники.

«Дом Баташева» — комплекс, который ведет свою историю с 1758 года. Он принадлежал промышленникам Баташевым, основавшим в этом районе чугунолитейный завод.

Накануне в Иркутской области произошел пожар в нескольких садовых товариществах, есть погибший.