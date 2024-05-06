Сильный пожар разгорелся на кирпичном заводе в Смоленске | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 21:55 Сильный пожар разгорелся на кирпичном заводе в Смоленске В Смоленске загорелся кирпичный завод

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В Смоленске загорелся кирпичный завод. Огнеборцы тушат возгорание, охватившее 1500 квадратных метров площади, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, загорелся цех по производству кирпича на улице Лавочкина. На место направили 50 специалистов и 14 единиц техники.

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Ликвидацией возгорания занимаются пожарно-спасательные подразделения МЧС. Они выехали на место по повышенному рангу вызова. На территории завода развернули штаб пожаротушения.

«В Смоленске на пожаре частично обрушилась кровля», — уточнило МЧС.

Работы продолжаются, но огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Подробности еще уточняются.

Ранее спасатели локализовали возгорание в иркутском городе Вихоревка, где из-за сильного ветра огонь перекинулся из садоводства «Локомотив» на 15 строений, часть из которых оказалась жилыми домами.