Пожар на кабельном заводе в Подольске локализовали

Огнеборцы локализовали пожар на производственном объекте в Подольске. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

Пожарные с помощью вертолета Ми-26 МАЦ сбросили на горящее здание 210 тонн воды. По информации ведомства, никто не пострадал. Из производственного здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

В МЧС подтвердили, что частично обрушилась кровля, на месте работают более 70 пожарных и 24 единицы техники.

Ведомство опубликовало видео с тушением пожара. На кадрах видно, как спасатели заливают горящее здание с разных сторон. Информация о причинах пожара пока не публиковалась.

Источник 360.ru рассказал, что пламя охватило кабельный завод на Бронницкой улице в Подольске. Горят третий и четвертый этажи, а также крыша заводского корпуса. Очевидцы предположили, что из-за ветра огонь может перекинуться на соседние здания. По словам жителей Подмосковья, столбы дыма видно из Домодедова.