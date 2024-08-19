Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушили

МЧС сообщило о полной ликвидации возгорания на газопроводе в Стерлитамаке

Фото: Пресс-служба МЧС

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке, вспыхнувший утром, полностью потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода. В ней случилась разгерметизация, которая и привела к пожару. При этом пострадали три человека, которые получили серьезные ожоги. Их отправили в реанимацию в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на производственных объектах.

Ранее в том же Стерлитамаке произошел пожар на предприятии, когда рабочие демонтировали старый трубопровод. При этом загорелась газовоздушная смесь. Трое сотрудников предприятия, находившиеся рядом, погибли.

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