В Башкортостане возбудили уголовное дело из-за пожара на газопроводе

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на газопроводе в Стерлитамаке

Фото: Пресс-служба МЧС

СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов после возгорания на газопроводе в Стерлитамаке, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления ведомства по Башкирии.

Следователи осматривают место происшествия, изымают документы, опрашивают свидетелей. В ближайшее время назначат комплекс судебных экспертиз. Действиям ответственных за безопасность объекта дадут правовую оценку.

О возгорании на улице Уфимский тракт МЧС сообщало утром. По его данным, разгерметизировалась воздушная линия газопровода, что привело к факельному горению сжиженного газа. Троих человек доставили в реанимацию с ожогами в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Работы на месте ЧП продолжаются.

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