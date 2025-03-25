Пожар на атакованной ВСУ нефтебазе на Кубани потушили на седьмые сутки

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе полностью ликвидировали. Объект энергетической инфраструктуры загорелся в ночь на 19 марта после удара дронов ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В течение семи суток оперативные и экстренные службы работали в сложных условиях: тушили два резервуара, которые выгорели полностью, и вылившиеся из них нефтепродукты на площади до 10 тысяч „квадратов“», — отметил глава региона.

Кондратьев сообщил, что спасатели предотвратили взрыв одного из резервуаров. Для этого они постоянно охлаждали остальные объекты на территории нефтебазы, чтобы уберечь их от огня.

В ликвидации пожара принимали участие более 470 человек из 16 муниципалитетов края и других российских регионов. В борьбе с огнем пострадали два специалиста. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь и уже выписали из больницы.

Губернатор Краснодарского края поблагодарил всех, кто круглосуточно боролся с огнем, а также обеспечивал сотрудников экстренных служб водой и питанием.

В ночь на 19 марта силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем несколько украинских беспилотников. Обломки БПЛА упали на землю, что привело к пожару на нефтебазе в районе станицы Кавказская. Затем на горящем объекте произошел взрыв.