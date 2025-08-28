Пожар на Афипском НПЗ полностью потушили

Пожар на одной из установок Афипского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидировали. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание тушили 63 специалиста и 26 единиц техники, пострадавших нет.

Пожар начался ночью после попадания осколков украинского беспилотника. Другой БПЛА вызвал возгорание в лесном массиве возле села Криница в Геленджике, там с огнем продолжается борьба.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложил ввести механизмы государственной компенсации предприятиям за атаки украинских беспилотников.