Крупный российский бизнес захотел компенсаций за атаки украинских беспилотников

Российский союз промышленников и предпринимателей захотел, чтобы правительство компенсировало убытки, которые отечественные предприятия несут из-за атак украинских дронов. Об этом сообщила газета «Ведомости» .

По данным источника издания, глава РСПП Александр Шохин направил письмо главе государства Владимиру Путину и предложил ввести механизмы компенсации в 50%.

Речь идет о средствах на покупку и установку систем видеонаблюдения, строительство или приобретение защитных сооружений, восстановление или ремонт производственных мощностей, компенсации ущерба третьим лицам и другие расходы.

Для предприятий химической, металлургической и нефтеперерабатывающей отраслей источником компенсаций может стать вычет из акцизов на жидкую сталь, газ или нефтепродукты, говорится в письме.

Шохин добавил, что промышленные предприятия являются одной из главных целей атак дронов, бизнесу для обеспечения безопасности приходится нести значительные расходы. Предложение РСПП в Минфине не поддержали.

Ранее из-за атаки БПЛА загорелся Афипский НПЗ в Краснодарском крае.