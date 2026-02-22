Повторное отключение света произошло в Запорожской области

В Запорожской области снова отключили электричество. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры», — написал он в своем телеграм-канале.

Электроснабжение восстанавливают. Балицкий попросил жителей проявить терпение и доверять только официальным источникам информации.

Утром в воскресенье Запорожская область осталась без света из-за вражеских атак. Системы ПВО ночью уничтожили 86 украинских беспилотников в разных регионах России.

Накануне ВСУ дважды за сутки атаковали школу в Васильевке в Запорожской области. Осколки повредили фасад здания и посекли школьные автобусы. Обошлось без пострадавших.