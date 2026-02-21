ВСУ второй раз за сутки атаковали школу в Васильевке в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по школе в городе Васильевка Запорожской области. Об этом 21 февраля сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Под обстрел попал городской район, а целью атаки стало образовательное учреждение. Осколки повредили фасад здания и посекли школьные автобусы. Пострадавших нет.

На месте оперативно отработали экстренные службы.

Накануне, 20 февраля, Балицкий сообщал об ударе по школе № 4 в Энергодаре. В момент атаки там находились около 700 человек — ученики и сотрудники. Беспилотник врезался в дерево на территории школы, выбил стекла и повредил фасад здания. Людей эвакуировали, жертв удалось избежать.