Потоп в подмосковном ЖК попал на видео

В подмосковном жилом комплексе «Римский» произошел мощный потоп. Напор воды такой сильный, что из-за него сломалась крыша, сообщил 360.ru житель дома.

«У нас ЧП. Все, крышу сломало», — отметил мужчина.

Другая жительница дома рассказала 360.ru, что затопления стали регулярным явлением, но управляющая компания бездействует.

«Это у нас происходит при каждом дожде, а ливневка в паркинге течет и при хорошей погоде от полива газона», — подчеркнула она.

По ее словам, УК поменяла уплотнительные резинки на двери с крыши и подставила ведра, но не стала решать проблему течи.

«С самого утра миллион обращений к ним, все без ответов», — добавила жительница.

Ранее жители комплекса «Новая Рига» в Красногорске стали использовать сапы, чтобы передвигаться по затопленным улицам. Один из них с юмором отметил, что это очень комфортное средство для передвижения, но на нем неудобно держать телефон.