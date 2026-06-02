Потомка Александра Пушкина Андрея де Торби избили и ограбили в Москве

В Москве на потомка Александра Пушкина Андрея де Торби напали неизвестные. Его обокрали и пытались застрелить. Об этом мужчина рассказал в беседе с 360.ru.

Де Торби отметил, что нападавших ранее не знал. Набросились на него возле станции метро «Измайловская».

«Ко мне подошли люди и, в общем, ограбили, образно говоря. Напали и забрали имущество. Телефон», — сказал он.

Кроме того, потомку Пушкина угрожали и стреляли в него. Ситуацию он охарактеризовал как классический разбой.

Мужчина получил ранения, сейчас он чувствует себя нормально. Двух нападавших уже задержали, третьего еще ищут. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

