Девушку избили и ограбили в Нижнем Тагиле за отказ познакомиться

Девушку избили и ограбили возле ночного клуба в Нижнем Тагиле после того, как она отказалась знакомиться и заступилась за имя своего отца, погибшего на СВО, которого оскорбил напавший. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.

Девушка и ее подруги отдыхали и уже собирались домой, когда к ним подошли молодые люди. Парни настойчиво приглашали познакомиться.

«У нее есть ссадины, но они незначительные. Вообще все началось из-за того, что он честь отца вот этой девочки задел», — рассказала подруга пострадавшей.

Девушки написали заявление в полицию. В том числе из-за кражи.

«Молодые люди, которые тоже хотели с нами познакомиться, но мы им отказали, и сумку украли», — добавила она.

Как сообщил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент безнаказанным не останется. Сыщики Нижнего Тагила оперативно установили личность человека, который нанес удар потерпевшей.

«Это местный житель. С ним по мобильному телефону представители МВД связались и убедили, что в его собственных интересах, дабы не усугублять положение, добровольно явиться в полицию, что он сегодня и сделал. В эти минуты оперуполномоченные доставили мужчину в органы СКР для допроса, где он сейчас и находится. По некоторым сведениям, речь идет о профессиональном дзюдоисте», — заявил он.

