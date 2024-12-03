Потолок упал на детей в школе самарского поселка Нагорный

Поход в школьный туалет обернулся госпитализацией для трех учениц школы поселка Нагорный Самарской области. На головы девочек обрушился потолок. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что на пол упали потолочные плиты. Осведомленный источник сообщил 360.ru, что девочки зашли в туалет выпить воды и пообщаться.

В один момент дети услышали странные звуки с потолка, а после на них рухнуло покрытие. В результате происшествия три школьницы получили травмы. Их забрали прибывшие на место происшествие медики скорой помощи. Сейчас пострадавшие дети находятся в больнице на обследовании.

В конце октября трое пятиклассников одной из школ Красногорска получили травмы при обрушении подвесного потолка около входа в спортивный зал. В прокуратуре Московской области отметили, что дети оперативно получили медицинскую помощь. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.