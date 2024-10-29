Обрушившийся потолок чуть не задавил троих пятиклассников в красногорской школе

Прокуратура: плиты потолка упали на троих пятиклассников в школе Красногорска

Трое пятиклассников пострадали из-за падения подвесного потолка в одной из школ в Красногорске. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале .

«Примерно в 12:00 в образовательном центре на бульваре Красногорский перед началом урока физической культуры у входа в спортивный зал упало несколько плиток подвесного потолка», — заявили в ведомстве.

В итоге трое учеников пятого класса пострадали, им оперативно оказали медицинскую помощь.

Как отметили в ГСУ СК РФ по Подмосковью, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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