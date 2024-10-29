Трое пятиклассников пострадали из-за падения подвесного потолка в одной из школ в Красногорске. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.
«Примерно в 12:00 в образовательном центре на бульваре Красногорский перед началом урока физической культуры у входа в спортивный зал упало несколько плиток подвесного потолка», — заявили в ведомстве.
В итоге трое учеников пятого класса пострадали, им оперативно оказали медицинскую помощь.
Как отметили в ГСУ СК РФ по Подмосковью, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее две школьницы погибли в Ростове-на-Дону после падения из окна 24 этажа. По предварительным данным, они пришли на высотку, чтобы сделать красивые фотографии.
Обрушившийся потолок чуть не задавил троих пятиклассников в красногорской школе
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