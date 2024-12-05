Жители Фурманово пожаловались на фекальный потоп в доме

Жилой дом уже полгода заливает нечистотами в Ивановской области

Многоэтажный дом на протяжении шести месяцев затапливает нечистотами в городе Фурманово Ивановской области. Причиной потопа стал прорыв канализационной трубы, сообщило издание IvanovoNews.

Местные журналисты выяснили, что жилой дом по 1-й улице Трудящихся начало заливать канализацией с июня. Коммуникации прорвало в подвале здания, после этого во всех квартирах появилось сильное зловоние. Собственники жилья на первом этаже практически не закрывают окна из-за невыносимого запаха.

Бесчисленные обращения не изменили ситуацию. Управляющая компания и аварийные службы бездействуют до сих пор. В конце октября жильцы обратились в прокуратуру. После проверки подтвердилось неудовлетворительное состояние дома.

В ходе осмотра правоохранители выявили затопление подполья первого подъезда, сквозное отверстие в канализации второго и разрушенный пол в тамбуре. Обслуживающей здание организации вынесли представление.

Ранее в Пермском крае в детском саду обрушился потолок. В результате одному ребенку понадобилась помощь медиков. Следственный комитет начал проверку.