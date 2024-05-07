Российская школьница родила в туалете ТЦ и выбросила младенца в лесу | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 21:54 Российская школьница родила в туалете ТЦ и выбросила младенца в лесу В Архангельске девочка родила в ТЦ и бросила ребенка умирать в лесу Freepik

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В Архангельске 15-летняя девочка родила в туалете торгового центра на Московском проспекте. После этого она избавилась от новорожденного, сообщило издание «Сапа» в Telegram-канале.

По данным издания, после родов школьница вместе со своим 18-летним возлюбленным завернули ребенка в футболку и выбросили в ближайшем лесу.

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Позже девочка выложила видео из кабинки туалета в социальных сетях, ролик посмотрела ее подруга и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали мать и отца. Правоохранители возбудили уголовное дело и установили, что школьница воспитывается в неблагополучной семье.

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