Причиной смертельного падения самолета в Татарстане мог стать квадрокоптер. Об этом 360.ru рассказал владелец воздушного судна Степан Смирнов.

По его словам, за штурвалом находился опытный пилот-инструктор, который проверил исправность техники перед полетом.

«Техника исправная, пилот опытный, погода нормальная. <…> Слухи ходят, что квадрокоптер, может, был. Там просто красивое место, и несанкционированно периодически поднимают (аппараты — прим. ред.). Если в винт попадает квадрокоптер, он может повредить [самолет]. Я по фото посмотрел по геопозиции. Он находится не в том месте, он там обычно не пролетает. <…> Потерял, судя по всему, управление», — отметил мужчина.

По его словам, случившееся стало неожиданностью.

«У нас никогда ничего такого не было. Всегда пилот жив-здоров, техника исправна, погода летная. Погода вообще хорошая, отличная. <…> Что внутри самолета — неизвестно, но самолет был исправен, до этого взлетали, посмотрели», — добавил Смирнов.

При крушении прогулочного самолета в Татарстане погибли три человека. Легкомоторное воздушное судно рухнуло недалеко от населенного пункта Камское Устье.