Посылки с оружием и боеприпасами обнаружили в логистическом центре в Москве

Источник 360.ru: в московском логистическом центре нашли посылки с оружием

Посылки с боеприпасами нашли в московском инновационном логистическом центре. Об этом сообщил источник 360.ru.

Во время проверки почты обнаружили четыре посылки, в которых находились патроны, снаряды, пистолет и револьвер.

Почта с боеприпасами пришла в сортировочный центр, расположенный в поселении Марушкинское в районе Внуково. На место выехали экстренные службы.

Ранее похожий на пистолет предмет нашли в торговом зале ТЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной. Рядом с находкой никого не было. На место вызвали правоохранителей. Другие подробности случившегося не уточнялись.

До этого жители Новой Москвы нашли якобы взрывное устройство. Специалисты проверили подозрительный предмет — им оказалась посылка с монетами.