Начиненную гвоздями мину обнаружили неподалеку от Внукова

Источник 360.ru: на почте в Новой Москве обнаружили взрывное устройство

В Новой Москве, в поселении Марушкинское, обнаружили взрывное устройство. На место прибыли спасатели, сообщил источник 360.ru.

Информация о подозрительном предмете поступила 3 января в 10:03. В почтовом отделении поселения Марушкинское, расположенном в 10 минутах езды от Внукова, при просвете посылки обнаружили мину, начиненную обрезанными гвоздями и шурупами.

Опасную посылку вынесли за территорию склада. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В 10:46 к отделению прибыла машина скорой помощи.

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