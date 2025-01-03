Начиненную гвоздями мину обнаружили неподалеку от Внукова

В Новой Москве, в поселении Марушкинское, обнаружили взрывное устройство. На место прибыли спасатели, сообщил источник 360.ru.
Информация о подозрительном предмете поступила 3 января в 10:03. В почтовом отделении поселения Марушкинское, расположенном в 10 минутах езды от Внукова, при просвете посылки обнаружили мину, начиненную обрезанными гвоздями и шурупами.
Опасную посылку вынесли за территорию склада. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В 10:46 к отделению прибыла машина скорой помощи.
Ранее похожий на взрыв звук испугал жителей пятиэтажки на юго-западе Москвы. В доме в районе Котловка сработала петарда.
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