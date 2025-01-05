Похожий на пистолет предмет напугал посетителей ТЦ в Москве

Источник 360.ru: пистолет нашли в ТЦ «Афимолл Сити» в центре Москвы

Предмет, похожий на пистолет, обнаружили в торговом зале ТЦ «Афимолл Сити» на Пресненской набережной в Москве. Подробности сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

По его словам, рядом с находкой никого не было.

Информация о предполагаемом оружии поступила диспетчеру 5 января в 21:05. На место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов. Детали произошедшего выясняются.

В субботу, 4 января, экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «МЕГА Химки». Перед этим в здании сработала сигнализация. Один из очевидцев рассказал 360.ru, что в здании взрывали хлопушки, возможно, «из-за этого подумали, что стрельба».

В Новой Москве ранее местные жители обнаружили якобы взрывное устройство. После проверки подозрительного предмета, выяснилось, что это была посылка с монетами.