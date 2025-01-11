«Посуда звенела, кошка мяукала». Сочинцы сообщили о новых подземных толчках

В Сочи произошло новое землетрясение. Горожане сообщают о подземных толчках, которые ощущаются в разных районах. Местная жительница Юлия рассказала 360.ru, что толчки были сильными: в буфете зазвенела посуда, а кошка начала странно себя вести.

«По силе я бы сравнила с толчками в декабре 2012 года. Люстра и посуда в буфете очень сильно звенели, стоявшая на краю чашка упала и разбилась. Пол ходил ходуном. Кровать и стол очень сильно трясло, с дивана даже сполз плед и попадали подушки. При этом кошка как-то странно и очень громко мяукала и скребла входную дверь», — рассказала Юлия.

Как сообщили 360.ru в республиканском МЧС, эпицентр толчков располагался на глубине пять километров, магнитуда — 3,9 по шкале Рихтера, интенсивность — три балла. Инфраструктура работает в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

Утром 11 января в Сочи произошло первое землетрясение магнитудой 3,5. По сообщению регионального МЧС, обращений от жителей не поступало, инфраструктура не пострадала. Некоторые горожане даже не почувствовали толчков, только кровать стучала при соприкосновении с тумбочкой.