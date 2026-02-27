Пострадавшую при пожаре в многоэтажке на севере Москвы отправили в больницу
Пострадавшую при пожаре в квартире на 21 этаже жилого дома на улице Лавочкина госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве подчеркнули, что взяли под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. Огонь уже ликвидировали. По данным источника, специалисты МЧС спасли девять человек, в том числе ребенка.
Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме во Владивостоке. Из горящего здания спасли двоих детей и 16 взрослых. Очевидец случившегося заявил, что причиной ЧП стал загоревшийся диван в подъезде. Мебель стояла около мусоропровода.