Ребенка спасли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар в квартире жилого дома разгорелся на севере Москвы. По данным источника 360.ru, прибывшие на место ЧП огнеборцы спасли ребенка.
ЧП случилось на улице Лавочкина. Главное управление МЧС России по Москве сообщило, что к месту отправили пожарно-спасательные подразделения. В квартире загорелись личные вещи и мебель. Огонь уже потушили. По данным источника, спасли девять человек, один из них ребенок. Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.
Ранее годовалый ребенок погиб при пожаре в частном доме в подмосковной деревне Нелидово. Огонь разгорелся на площади 168 квадратных метров.
В доме жила многодетная семья. Во время ЧП трое детей были одни. Мальчики пяти и 11 лет смогли убежать до приезда спасателей. Тело третьего ребенка пожарные обнаружили при разборе завалов. Ему был один год. Предварительной причиной случившегося назвали детскую шалость.