Во Владивостоке пожарные спасли 18 человек из горящего многоквартирного дома

Сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе двоих детей, при пожаре в многоквартирном доме на улице Надибаидзе во Владивостоке. Очевидец в беседе с 360.ru заявил, что загорелся диван в подъезде около мусоропровода.

По данным пресс-службы МЧС Приморского края, ЧП случилось на пятом этаже. Загорелась мебель в подъезде. На место оперативно вызвали спасателей. К тушению привлекли 27 человек и шесть единиц техники.

«Звеньями газодымозащитной службы второго пожарно-спасательного отряда при помощи спасустройств из вышерасположенных квартир было спасено 18 человек, в том числе двое детей», — заявили в ведомстве.

Очевидец в беседе с 360.ru заявил, что около мусоропровода загорелся старый диван и куча мусора.