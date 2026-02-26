Во Владивостоке пожарные спасли 18 человек из горящего многоквартирного дома
Сотрудники МЧС спасли 18 человек, в том числе двоих детей, при пожаре в многоквартирном доме на улице Надибаидзе во Владивостоке. Очевидец в беседе с 360.ru заявил, что загорелся диван в подъезде около мусоропровода.
По данным пресс-службы МЧС Приморского края, ЧП случилось на пятом этаже. Загорелась мебель в подъезде. На место оперативно вызвали спасателей. К тушению привлекли 27 человек и шесть единиц техники.
«Звеньями газодымозащитной службы второго пожарно-спасательного отряда при помощи спасустройств из вышерасположенных квартир было спасено 18 человек, в том числе двое детей», — заявили в ведомстве.
Очевидец в беседе с 360.ru заявил, что около мусоропровода загорелся старый диван и куча мусора.
«Никакая борьба с этими людьми, которые складывают его там, не помогает. В декабре 2025 года на этом самом месте также горел мусор возле мусоропровода», — пожаловался он.
Собеседник 360.ru отметил, что диван лежал в подъезде около 1,5 месяца. Кроме того, недобросовестные жильцы постоянно курят на лестничной площадке и забывают тушить окурки. В итоге случился второй пожар за месяц.