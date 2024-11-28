Массовое отравление произошло в социальном центре на Алтае, три человека погибли
Shot: три человека насмерть отравились в Алтайском крае
Три человека умерли от отравления в частном социальном центре в Алтайском крае. По данным Telegram-канала Shot, ЧП произошло в селе Калистратиха Калманского района.
Сначала сотрудники социального центра нашли одного из постояльцев мертвым. Затем еще несколько пациентов пожаловались на недомогание. К центру вызвали скорую помощь, пострадавших госпитализировали.
Еще двое отравившихся скончались уже в больнице. Вещество, которое привело к смерти, пока не установили. Общее число пострадавших к настоящему моменту составляет 17 человек.
Власти возбудили по факту происшествия уголовное дело. Персонал центра допрашивают следователи.
Ранее около 50 детей отравились в московской школе. Медики выявили в каждом классе минимум по одному ребенку, зараженному норовирусом.