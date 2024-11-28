Массовое отравление произошло в социальном центре на Алтае, три человека погибли

Три человека умерли от отравления в частном социальном центре в Алтайском крае. По данным Telegram-канала Shot , ЧП произошло в селе Калистратиха Калманского района.

Сначала сотрудники социального центра нашли одного из постояльцев мертвым. Затем еще несколько пациентов пожаловались на недомогание. К центру вызвали скорую помощь, пострадавших госпитализировали.

Еще двое отравившихся скончались уже в больнице. Вещество, которое привело к смерти, пока не установили. Общее число пострадавших к настоящему моменту составляет 17 человек.

Власти возбудили по факту происшествия уголовное дело. Персонал центра допрашивают следователи.

Ранее около 50 детей отравились в московской школе. Медики выявили в каждом классе минимум по одному ребенку, зараженному норовирусом.