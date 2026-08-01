Пострадавшим при взрыве в московском ресторане окажут необходимую помощь

Минздрав: пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается медпомощь

Пострадавшим при взрыве в столичном ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади будет оказана необходимая помощь. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал чиновник.

До этого в столичном главке МВД сообщили, что взрыв произошел около летнего кафе. Погибли три человека и еще 15 получили травмы различной степени тяжести.

Автомобили полиции и бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. После взрыва в помещении вспыхнул пожар, к ликвидации возгорания приступили экстренные службы.