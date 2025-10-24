Пострадавшим от БПЛА в Красногорске назначат выплаты от 100 до 300 тысяч рублей

Пострадавшие от атаки украинского беспилотника на жилой дом в Красногорске получат материальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Собственники пострадавших квартир получат по 100 тысяч рублей. Каждому зарегистрированному в Подмосковье пострадавшему переведут по 300 тысяч рублей.

Глава городского округа Дмитрий Волков отметил, что людям помогут в ремонте и предоставят временное жилье. Он посетил получивших увечья в больнице.

Экстренные службы уже начали восстановление дома в Красногорске после падения дрона. К работам привлекли промышленных альпинистов, задача которых — демонтаж поврежденных конструкций и элементов фасада в пострадавших квартирах.

«Все операции ведут с применением специальных технологий, позволяющих выполнить сложный демонтаж на многометровой высоте максимально оперативно и безопасно», — добавили в администрации.

Всего при атаке БПЛА пострадали пять человек, три квартиры и восемь автомобилей. СК завел уголовное дело.