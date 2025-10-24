Уголовное дело завели после ранения жителей Красногорска из-за атаки дронов ВСУ
Следователи завели уголовное дело после атаки украинских БПЛА на Красногорск. В результате удара пострадали пять человек, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В Красногорске Московской области произошло попадание БПЛА в жилой дом, вследствие чего пострадали пять человек, в их числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — заявила она.
Также ВСУ атаковали Белгородскую область — пострадали более 20 мирных жителей, среди них были дети. Уголовное дело по факту обстрела Подмосковья и Белгородчины завели по статье о теракте.
ВСУ атаковали Красногорск рано утром 24 октября. Дрон врезался в многоквартирный дом в ЖК «Изумрудные Холмы» на бульваре Космонавтов.