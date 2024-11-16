Пострадавший при обрушении моста в Крыму скончался в больнице

Минздрав: в больнице умер пострадавший при обрушении моста в Крыму

Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе в Крыму умер в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал регионального Минздрава.

«Мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — заявили в ведомстве.

Мост на дороге Джанкой — Маслово рухнул вечером 13 ноября. По неуточненным данным, причиной обрушения мог быть перегруженный грузовик, который переезжал переправу в момент происшествия.

Как отметил глава полуострова Сергей Аксенов, мост полностью восстановят в 2025 году. Предварительный объем финансирования — примерно 180 миллионов рублей.