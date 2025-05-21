Пострадавший от взрыва дом в Ставрополе обследуют, как только это станет возможно
Районная прокуратура начала проверку после взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Тухачевского в Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранители оценят исполнение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при техническом обслуживании газового оборудования, после чего примут решение о мерах реагирования.
В доме, где прогремел взрыв, проведут обследование, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«Как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению», — написал он.
Глава региона добавил, что начавшийся после взрыва пожар полностью потушили.
В результате ЧП пострадали двое взрослых и ребенок. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.