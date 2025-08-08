Пострадавших сняли с оборвавшейся канатной дороги в Нальчике

МЧС: спасатели эвакуировали всех пассажиров с канатной дороги в Нальчике

Эвакуация пассажиров с оборвавшейся в Нальчике канатно-кресельной дороги завершилась. Спасатели спустили на землю всех застрявших, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«По состоянию на 19:00 поисково-спасательной работы на месте обрушения канатной-кресельной дороги в городе Нальчик завершены!» — отметили в министерстве.

По данным ведомства, 13 человек эвакуировали, шестерых доставили в медучреждения.

Глава республики Казбек Коков сообщил в Telegram-канале о пяти травмированных. Их доставят на лечение в РКБ.

Обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика произошел 8 августа в 17:45. Следком возбудил уголовное дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда»).