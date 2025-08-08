Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика

МЧС КБР: в Нальчике оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие

В курортной зоне Нальчика по неизвестной причине оборвалась канатная дорога. Пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии сообщила о пострадавших.

«В 17:45 8 августа 2025 года поступила информация, что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне городского округа Нальчик», — заявили спасатели.

К месту обрыва выдвинулись экстренные службы. Количество пострадавших уточняется.

Канатно-кресельная дорога проходит над озером Трек. Telegram-канал «ЧП Нальчик» показал кадры с места происшествия, на которых один из тросов упал на проезжую часть, к берегу приехали полиция и скорая помощь.

Похожий случай произошел в Пакистане. Из-за обрыва троса восемь человек застряли на кресельном подъемнике.