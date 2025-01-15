Пострадавших при пожаре в московской высотке доставили в больницы

В результате пожара в жилом комплексе на Новодмитровской улице в Москве пострадали несколько человек, им потребовалась помощь врачей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения», — сообщили в ведомстве.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки взяла на контроль Останкинская межрайонная прокуратура.

Ранее источник 360.ru сообщал, что огонь вспыхнул на шестом этаже 47-этажного дома ночью 15 января. Пострадали три человека, среди которых 10-месячный ребенок. По предварительной информации, сигнализация сработала только на верхних этажах дома. На шестом этаже она не прозвучала.

Последствия возгорания сняли на видео, его кадры оказались в распоряжении у 360.ru.