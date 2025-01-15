Двое взрослых и младенец пострадали при пожаре в московской высотке

В результате пожара в квартире на шестом этаже в 47-этажном доме на Новодмитровской улице в Москве ночью 15 января пострадали три человека, среди них 10-месячный ребенок. Об этом сообщил источник 360.ru.
В пресс-службе МЧС по Москве 360.ru отметили, что у ведомства информации о пострадавших нет.
«Самостоятельно шестой этаж покинули восемь человек, среди них ребенок. Всех осматривают медики», — заявили в пресс-службе.
Ранее 360.ru показал кадры с места пожара. По предварительным данным, сигнализация в момент ЧП на шестом этаже не сработала. Сирены слышали лишь жильцы верхних этажей, начиная с 22-го.
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