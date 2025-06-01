Пострадавших от схода поезда в Брянской области вытаскивают из вагонов через окна

Пострадавших пассажиров поезда, сошедшего с рельс из-за обрушения моста в Брянской области, вытаскивают из покореженных вагонов через окна. Об этом написал Telegram-канал Shot .

По информации Московской железной дороги, произошло «незаконное вмешательство» в движение автомобильно транспорта на мосту, расположенном над железнодорожными путями. Предположительно, произошел подрыв моста в тот момент, когда под ним проходил состав.

Житель Брянской области рассказал RT, что в поезде ехал брат его супруги, он не пострадал, так как находился в восьмом вагоне.

«Он позвонил около 23:00, сказал, что первые вагоны сошли с рельсов. Сам он ехал в восьмом вагоне, не пострадал. Многие люди сейчас там без связи», — поделился собеседник телеканала.

По сообщению Московской железной дороги, на место аварии отправлены восстановительные поезда. В результате обрушения моста пострадало минимум 22 человека.