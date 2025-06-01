Число пострадавших из-за обрушения моста под Брянском увеличилось до 22 человек

В результате обрушения моста в Брянской области пострадали не менее 22 человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash , уточнив, что предварительной причиной происшествия мог стать подрыв.

По данным канала, пострадали пассажиры поезда, проходившего под мостом в момент предполагаемого подрыва. Официальной информации о пострадавших и причинах происшествия пока не появлялось.

По предварительным данным, на мосту находились фура и легковая машина, когда произошло обрушение. В этот момент по железной дороге проходил поезд по маршруту Москва — Климово, который снес оказавшиеся на пути автомобили.

Разрушенный мост расположен на федеральной трассе перед поселком городского типа Выгоничи в Брянской области, в районе деревни Бурачовки. По свидетельствам очевидцев последствия аварии выглядят очень серьезно.