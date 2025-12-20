Ребенок погиб под колесами грузовика в Москве

Водитель грузовика насмерть задавил мальчика на улице Марьинский Парк на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть по пешеходному переходу. Авария произошла на улице Марьинский Парк, в районе дома 29.

Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа. Обстоятельства происшествия и личность водителя грузовика устанавливаются.

Ранее в Пушкино двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля Kia. Выяснилось, что женщина сбила свою двухлетнюю дочь на парковке. Мать сама привезла малышку в больницу, но спасти ее жизнь не удалось.