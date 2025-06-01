01 июня 2025 15:03 Пострадавших детей в Брянской области доставили в клинику Рошаля
Вертолет санитарной авиации приземлился на территории Клиники доктора Рошаля в Москве. На борту воздушного судна — дети, пострадавшие при крушении поезда в Брянской области. Об этом сообщило
РИА «Новости».
В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что двоих пострадавших детей направят на лечение в эту специализированную медицинскую клинику.
Ранее 11 пострадавших из Брянской области
доставили в московские больницы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
ФПК
компенсирует пассажирам, находившимся в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда. Также компания начислит им 20 000 бонусов по программе «РЖД Бонус».
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