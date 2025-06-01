Пострадавших детей в Брянской области доставили в клинику Рошаля

Вертолет санитарной авиации приземлился на территории Клиники доктора Рошаля в Москве. На борту воздушного судна — дети, пострадавшие при крушении поезда в Брянской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что двоих пострадавших детей направят на лечение в эту специализированную медицинскую клинику.

Ранее 11 пострадавших из Брянской области доставили в московские больницы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

ФПК компенсирует пассажирам, находившимся в поезде во время обрушения моста в Брянской области, полную стоимость проезда. Также компания начислит им 20 000 бонусов по программе «РЖД Бонус».