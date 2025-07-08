«Штраф схлопотать можно». Что грозит футболисту Смолову за драку в «Кофемании»

Российский Футбольный Союз не станет дисквалифицировать футболиста «Краснодара» Федора Смолова из-за драки в «Кофемании». Об этом 360.ru заявил спортивный юрист Евгений Морозов.

Он объяснил, что РФС может оштрафовать спортсмена, но вряд ли тому грозят более тяжелые санкции.

«Если будет обращение от кого-либо из вышестоящих органов Российского Футбольного Союза или Лиги, президента РПЛ или комитета по этике, то вероятно, какой-нибудь штраф можно получить», — подчеркнул эксперт.

Морозов напомнил, как недавно другого известного футболиста оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за кричалки, и допустил, что со Смоловым произойдет похожая история.