«Штраф схлопотать можно». Что грозит футболисту Смолову за драку в «Кофемании»
Юрист Морозов: РФС может оштрафовать Смолова за драку
Российский Футбольный Союз не станет дисквалифицировать футболиста «Краснодара» Федора Смолова из-за драки в «Кофемании». Об этом 360.ru заявил спортивный юрист Евгений Морозов.
Он объяснил, что РФС может оштрафовать спортсмена, но вряд ли тому грозят более тяжелые санкции.
«Если будет обращение от кого-либо из вышестоящих органов Российского Футбольного Союза или Лиги, президента РПЛ или комитета по этике, то вероятно, какой-нибудь штраф можно получить», — подчеркнул эксперт.
Морозов напомнил, как недавно другого известного футболиста оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за кричалки, и допустил, что со Смоловым произойдет похожая история.
Санкции от российского футбольного союза возможны, но отстранением от футбольной деятельности здесь не пахнет, потому что это не предусмотрено регламентирующими документами. Но штраф схлопотать можно
Также специалист не исключил, что в отношении спортсмена возбудят уголовное дело.
«Это дело общественного порядка, общественного признания. И здесь вне зависимости от того, подано ли заявление потерпевших, должны провести расследование», — добавил он.
Ранее Смолов принес посетителям и персоналу кафе извинения за драку. Он рассказал, что после потасовки хотел компенсировать моральный вред двум пострадавшим, но вместо них с ним связались вымогатели. Спортсмен сообщил, что подал на них заявление в полицию.